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    Здоров'я

    Магнітні бурі в лютому – які дні місяця найнебезпечніші

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    У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість - Магнітні бурі в лютому – які дні місяця найнебезпечніші
    У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість

    В останній місяць зими не очікується сильних сплесків

    У лютому не очікується сильних магнітних бур.

    Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

    Невеликі сплески геомагнітної активності очікуються 1, 2, 7, 8 і 20 лютого, але бурі не передбачається.

    Однак прогноз на такий термін неточний і може змінитися.

    Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до пари діб. Геомагнітні бурі можуть мати різну інтенсивність.

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    Вони впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми із самопочуттям у людей.

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

    Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

    У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

    При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
    Теги: здоров'я наука ліки
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