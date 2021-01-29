Магнітні бурі в лютому – які дні місяця найнебезпечніші

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість

В останній місяць зими не очікується сильних сплесків

У лютому не очікується сильних магнітних бур.

Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Невеликі сплески геомагнітної активності очікуються 1, 2, 7, 8 і 20 лютого, але бурі не передбачається.

Однак прогноз на такий термін неточний і може змінитися.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до пари діб. Геомагнітні бурі можуть мати різну інтенсивність.

Вони впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми із самопочуттям у людей.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі