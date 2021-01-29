Магнітні бурі в лютому – які дні місяця найнебезпечніші
В останній місяць зими не очікується сильних сплесків
У лютому не очікується сильних магнітних бур.
Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.
Невеликі сплески геомагнітної активності очікуються 1, 2, 7, 8 і 20 лютого, але бурі не передбачається.
Однак прогноз на такий термін неточний і може змінитися.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від декількох годин до пари діб. Геомагнітні бурі можуть мати різну інтенсивність.
Вони впливають на роботу систем зв'язку, викликають технічні збої і проблеми із самопочуттям у людей.
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.