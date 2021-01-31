Комаровський назвав небезпечний популярний народний метод лікування застуди

Батьки, які змушують застуджену дитину дихати парою над гарячою картоплею, наражають її на серйозну небезпеку

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський назвав небезпеку популярного народного методу лікування застуди у дітей.

З точки зору медицини, стверджує Комаровський, такий спосіб боротьби є неефективним, і в будь-якій цивілізованій країні його повинні заборонити.

«Батьки, які змушують застуджену дитину дихати парою над гарячою картоплею, наражають її на серйозну небезпеку», – заявив лікар на своєму YouTube-каналі.

Для початку він висловив здивування тим, чому для такого народного способу лікування застуди вибрали картоплю, а не, наприклад, моркву або буряк, а потім заявив, що в будь-якому випадку подібна процедура може привести до опіку дихальних шляхів.

«Чому гаряча пара, що впливає на клітини слизових оболонок, повина поліпшити стан цих самих оболонок? Просто якби ви бачили, яка кількість дітей з опіками дихальних шляхів надходить до лікарень після ось цих ваших гадських інгаляцій над гарячим, у вас би волосся встало дибки», – зазначив Комаровський, підкресливши, що за роки практики не раз і не два стикався з жертвами цього методу лікування.

З точки зору медицини такий спосіб боротьби із застудою є абсолютно неефективним і в будь-якій цивілізованій країні повинен бути заборонений.

«Батько, який змушує дитину дихати над картоплею, – це те ж саме, що батько, який б'є дитину ременем. Це однаково злочинно», – пояснив він і додав, що при боротьбі із застудою просто тепло одягнутися і спати в кімнаті з чистим повітрям – набагато ефективніше.

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