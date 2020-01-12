Сонце та плюсова температура: прогноз погоди в Україні на неділю



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Сьогодні вдень у західних областях та на півдні Одещини повітря прогріється до 6° тепла

Сьогодні вдень у західних областях та на півдні Одещини повітря прогріється до 6° тепла

В Україні у неділю синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Протягом доби температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«12 січня без істотних опадів, лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень у західних областях та на півдні Одещини 1-6° тепла)», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без істотних опадів, втер західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.