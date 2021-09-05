Соратник Авакова розкритикував кадрові рішення нового керівництва МВС

Шкіряк не розуміє, чому новий очільник МЗС розписав на нуль людей, які десятки років честю і совістю пропрацювали в правоохоронних органах

Шкіряк: «З огляду на останні рішення, у мене дуже неоптимістичні відчуття»

Колишнього радника Арсена Авакова Зоряна Шкіряка дуже насторожують звільнення в Міністерстві внутрішніх справ, з яких розпочав свою роботу новий міністр Денис Монастирський.

«Як можна людей, які десятки років честю і совістю пропрацювали в правоохоронних органах, розписувати на нуль?» – сказав він в інтерв’ю «Главкому».

«Я був просто шокований, коли отримав звістку про рішення Крищенка звільнитися з Нацполіції. Для мене взагалі є незрозумілими мотиви нового керівництва МВС. Можна абсолютно по-різному трактувати: чи був він «людиною Авакова», чи ні, але, в першу чергу, треба ж говорити про ефективність», – переконаний Шкіряк.

Ексрадник Авакова вважає те, що було зроблено в Києві за останні шість років ексзаступником голови Нацполіції Євгеном Ковальом та колишнім очільником Департаменту стратегічних розслідувань Русланом Марчуком красномовним свідченням ефективності роботи Нацполіції.

«Їхнє звільнення є взагалі незрозумілим, бо саме ці два правоохоронці уособлюють боротьбу з організованою злочинністю і так званими «злодіями в законі». Саме за їхньої каденції і керування карним розшуком і Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції були здійснені всі ті затримання, видворення, ліквідація організованих злочинних груп на території України, які ми спостерігали протягом останніх років. При всіх палицях в колеса, що їм ставилися кримінальними структурами, які діяли зокрема через політиків», – пояснив Шкіряк.

Такі тенденції на старті роботи нового міністра, зізнався співрозмовник «Главкому», його дуже насторожують, адже йдеться не про професіоналізм, а про чисту політику.

«У вас є претензії щодо роботи? Якщо є – озвучте, а якщо ні – вибачте, то якого хєра ви знищуєте та деморалізуєте людей? Як можна людей, які десятки років честю і совістю пропрацювали в правоохоронних органах, розписувати на нуль? Тільки тому, що, як ввижається комусь, вони з «команди Авакова»? Так тоді всіх, хто працював під час його перебування міністром, можна туди записати. Але, з іншого боку, це вже відповідальність влади», – переконаний Зорян Шкіряк.

До слова, раніше Шкіряк звинуватив колишніх підлеглих Авакова, які не звільнилися разом з ексміністром, у мімікрії.

Як відомо, новим начальником Головного управління Національної поліції в Києві став Іван Вигівський: що про нього відомо.

Тим часом за повідомленням «Центру протидії корупції», італійська компанія ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит у €3,2 млн.