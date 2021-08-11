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    В Україні спростили життя водіям: МВС впровадив нові онлайн-послуги

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    Сервісні центри МВС запровадили нові онлайн-послуги - В Україні спростили життя водіям: МВС впровадив нові онлайн-послуги
    Сервісні центри МВС запровадили нові онлайн-послуги
    Фото: ГСЦ МВС

    Сервісний центр МВС впровадив три нові онлайн-сервіси, які допоможуть швидше зареєструвати автомобіль

    Головний сервісний центр МВС презентував три онлайн-сервіси, які допоможуть водіям швидше оформити будь-який транспорт.

    Один з цих сервісів – онлайн-калькулятор, створений для розрахунку орієнтовної вартості послуги з реєстрації (перереєстрації) транспорту. Також сервіс надає можливість дізнатися, які саме податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку.

    Онлайн-калькулятор враховує:

    • яку саме суму доведеться сплатити за послугу сервісного центру МВС залежно від типу транспорту та країни-виробника;
    • чи потрібно при реєстрації транспорту сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та розрахує його суму;
    • чи потрібно і в якому саме розмірі сплачувати при відчуженні податок на дохід та військовий збір.

    Калькулятор доступний в інфобоксах – безпосередньо в сервісних центрах МВС, а також онлайн – на офіційному сайті ГСЦ МВС у розділі «Інформаційні сервіси та перевірка документів».

    Друга онлайн-послуга від МВС – «Перевірка наявності номерних знаків на сайті ГСЦ МВС». Раніше цим сервісом можна було скористуватися в інфобоксах, встановлених в сервісних центрах. А відтепер він буде доступний й онлайн на сайті hsc.gov.ua.

    За допомогою цієї послуги можна дізнатися, до якого саме сервісного центру МВС необхідно записатися, щоб закріпити за авто номерний знак з омріяною комбінацією цифр.

    Третя послуга – «QR-code з інформацією про територіальний сервісний центр МВС». Сього цей сервіс доступний лише стосовно ТСЦ МВС № 7144 і розміщений на вході у цей сервісний центр МВС, але згодом такі QR-коди будуть розміщені у всіх територіальних сервісних центрах МВС, а також на талонах електронної черги.

    QR-код містить контактну інформацію про територіальний сервісний центр МВС, а саме:

    • адресу розташування з геолокацією;
    • номер телефона;
    • графік роботи;
    • перелік документів, необхідних для отримання послуг;
    • реквізити для оплати;
    • посилання на всі впроваджені онлайн-сервіси.

    Всі послуги можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі «Онлайн-сервіси».

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    Теги: МВС податки документи транспорт послуги
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    В Україні спростили життя водіям: МВС впровадив нові онлайн-послуги