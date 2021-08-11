В Україні спростили життя водіям: МВС впровадив нові онлайн-послуги
Сервісний центр МВС впровадив три нові онлайн-сервіси, які допоможуть швидше зареєструвати автомобіль
Головний сервісний центр МВС презентував три онлайн-сервіси, які допоможуть водіям швидше оформити будь-який транспорт.
Один з цих сервісів – онлайн-калькулятор, створений для розрахунку орієнтовної вартості послуги з реєстрації (перереєстрації) транспорту. Також сервіс надає можливість дізнатися, які саме податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку.
Онлайн-калькулятор враховує:
- яку саме суму доведеться сплатити за послугу сервісного центру МВС залежно від типу транспорту та країни-виробника;
- чи потрібно при реєстрації транспорту сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та розрахує його суму;
- чи потрібно і в якому саме розмірі сплачувати при відчуженні податок на дохід та військовий збір.
Калькулятор доступний в інфобоксах – безпосередньо в сервісних центрах МВС, а також онлайн – на офіційному сайті ГСЦ МВС у розділі «Інформаційні сервіси та перевірка документів».
Друга онлайн-послуга від МВС – «Перевірка наявності номерних знаків на сайті ГСЦ МВС». Раніше цим сервісом можна було скористуватися в інфобоксах, встановлених в сервісних центрах. А відтепер він буде доступний й онлайн на сайті hsc.gov.ua.
За допомогою цієї послуги можна дізнатися, до якого саме сервісного центру МВС необхідно записатися, щоб закріпити за авто номерний знак з омріяною комбінацією цифр.
Третя послуга – «QR-code з інформацією про територіальний сервісний центр МВС». Сього цей сервіс доступний лише стосовно ТСЦ МВС № 7144 і розміщений на вході у цей сервісний центр МВС, але згодом такі QR-коди будуть розміщені у всіх територіальних сервісних центрах МВС, а також на талонах електронної черги.
QR-код містить контактну інформацію про територіальний сервісний центр МВС, а саме:
- адресу розташування з геолокацією;
- номер телефона;
- графік роботи;
- перелік документів, необхідних для отримання послуг;
- реквізити для оплати;
- посилання на всі впроваджені онлайн-сервіси.
Всі послуги можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі «Онлайн-сервіси».