Spacex Ілона Маска взялося за створення системи захисту США від гіперзвукових ракет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На будівництво нових супутників L3Harris отримала $193,5 млн, а SpaceX – $149 млн

Компанії L3Harris і SpaceX уклали контракт з військовими США на будівництво прототипів супутників для відстеження пусків ракет

Агентство космічного розвитку (SDA) Міністерства оборони США уклало з компаніями L3Harris і SpaceX контракти на будівництво прототипів супутників для відстеження пусків ракет, у тому числі гіперзвукових. Про це повідомляє портал Thedrive.

Зазначається, що Міноборони США для відстеження пусків ракет використовує дорогі системи Overhead Persistent InfraRed (OPIR) з інфрачервоними датчиками.

Агентство космічного розвитку має намір замінити одиничні дорогі системи великою кількістю недорогих супутників.

«Саме для цієї мети були обрані SpaceX і L3Harris. З кожною з компаній укладені контракти на будівництво нових супутників. L3Harris отримала $193,5 млн, а SpaceX – $149 млн. Кожна з компаній повинна побудувати по чотири дослідні зразки супутників з датчиком постійного інфрачервоного випромінювання (OPIR) з широким полем огляду (WFOV)», – йдеться у повідомленні.

У планах Міноборони США – створити всеосяжне угруповання раннього попередження, до якого буде входити близько 200 невеликих супутників OPIR. Вони розташовуватимуться на низькій орбіті й зможуть відстежувати пуск і переміщення балістичних ракет і гіперзвукових цілей.