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    Spacex Ілона Маска взялося за створення системи захисту США від гіперзвукових ракет

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    На будівництво нових супутників L3Harris отримала $193,5 млн, а SpaceX &ndash; $149 млн - Spacex Ілона Маска взялося за створення системи захисту США від гіперзвукових ракет
    На будівництво нових супутників L3Harris отримала $193,5 млн, а SpaceX – $149 млн

    Компанії L3Harris і SpaceX уклали контракт з військовими США на будівництво прототипів супутників для відстеження пусків ракет

    Агентство космічного розвитку (SDA) Міністерства оборони США уклало з компаніями L3Harris і SpaceX контракти на будівництво прототипів супутників для відстеження пусків ракет, у тому числі гіперзвукових. Про це повідомляє портал Thedrive.

    Зазначається, що Міноборони США для відстеження пусків ракет використовує дорогі системи Overhead Persistent InfraRed (OPIR) з інфрачервоними датчиками.

    Агентство космічного розвитку має намір замінити одиничні дорогі системи великою кількістю недорогих супутників.

    «Саме для цієї мети були обрані SpaceX і L3Harris. З кожною з компаній укладені контракти на будівництво нових супутників. L3Harris отримала $193,5 млн, а SpaceX – $149 млн. Кожна з компаній повинна побудувати по чотири дослідні зразки супутників з датчиком постійного інфрачервоного випромінювання (OPIR) з широким полем огляду (WFOV)», – йдеться у повідомленні.

    У планах Міноборони США – створити всеосяжне угруповання раннього попередження, до якого буде входити близько 200 невеликих супутників OPIR. Вони розташовуватимуться на низькій орбіті й зможуть відстежувати пуск і переміщення балістичних ракет і гіперзвукових цілей.

    США Міноборони будівництво технології космос SpaceX ракета
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