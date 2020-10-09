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    Технології

    Електромобіль Tesla Roadster вперше зблизився з Марсом

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    Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів - Електромобіль Tesla Roadster вперше зблизився з Марсом
    Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів

    Електромобіль наблизився до Марса на відстань 5 млн миль

    Електромобіль Tesla Roadster, що був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети компанії Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, вперше зблизився з Марсом. Про це йдеться в Twitter.

    «Starman (манекен, який закріпили на водійському сидінні — ред), якого востаннє бачили, коли він покидав орбіту Землі, вперше зблизився з Марсом — відстань до Червоної планети склала 0,05 астрономічних одиниць або менше 5 мільйонів миль (8 мільйонів кілометрів — ред УП)», – йдеться у повідомленні.

    За даними сайту, що відслідковує політ Tesla Roadster, період його орбіти щодо Сонця — 557 земних днів. 

    На момент публікації новини, Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів.

    політ космос Tesla Twitter SpaceX
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