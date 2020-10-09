Електромобіль Tesla Roadster вперше зблизився з Марсом



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Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів

Електромобіль наблизився до Марса на відстань 5 млн миль

Електромобіль Tesla Roadster, що був запущений в космос в якості корисного навантаження під час тестового запуску найпотужнішої ракети компанії Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, вперше зблизився з Марсом. Про це йдеться в Twitter.

«Starman (манекен, який закріпили на водійському сидінні — ред), якого востаннє бачили, коли він покидав орбіту Землі, вперше зблизився з Марсом — відстань до Червоної планети склала 0,05 астрономічних одиниць або менше 5 мільйонів миль (8 мільйонів кілометрів — ред УП)», – йдеться у повідомленні.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020

За даними сайту, що відслідковує політ Tesla Roadster, період його орбіти щодо Сонця — 557 земних днів.

На момент публікації новини, Tesla Roadster подолав в космосі майже 2,1 мільярда кілометрів.