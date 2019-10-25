У Чернігові стався спалах вірусного гепатиту



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В п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А»

У Чернігові в школі №7 діагностували 13 випадків захворювання на вірусний гепатит.

Про це 25 жовтня повідомляє UA:Чернігів з посиланням на інформацію заступника гендиректора обласної дитячої лікарні Людмили Кривець.

«Ще восьмеро учнів 7-ї школи у Чернігові потрапили до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні з вірусним гепатитом. Його тип нині встановлюють. Раніше четверо дітей та одна працівниця харчоблоку школи потрапили до лікарні з вірусним гепатитом», - говориться у повідомленні.

Тобто, на сьогодні зафіксовано 13 випадків гепатиту.

За інформацією Кривець, в п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А».

Начальник відділу Держпродспоживслужби Павло Моргацький повідомив, що санітарні обстеження в школі вже проведені. Нині роблять лабораторні дослідження їжі з їдальні та буфету.

Нагадаємо, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.

Як відомо, Україна попросила сироватку в Індії.

Також у Києві учень ліцею №303 захворів на дифтерію.