Чи потрібно робити ПЛР-тест? Ляшко розповів про нові вимоги для шпиталізації хворих



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Крім того, Віктор Ляшко розповів про оновлений стандарт тестування

Головний санітарний лікар пояснив логіку змін правил лікування та шпиталізації

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував нові вимоги та правила шпиталізації потенційно хворих на коронавірусну інфекцію.

В інтерв’ю «Главкому» санлікар пояснив для чого робиться ПЛР та ІФА-тестування на Covid-19.

«ПЛР проводиться для того, щоб вчасно виявити хворого, локалізувати, пропрацювати з контактами та ізолювати їх. Це для того, щоб не поширювалася коронавірусна хвороба. Коли ми говоримо про ІФА-тестування, ми також розуміємо для чого ми його запроваджували і для яких умов. Є хворий, і він за два дні до появи симптомів може виділяти збудник коронавірусної хвороби. Зазвичай від появи симптомів і до п’яти днів хвороби – це період, коли ІФА-тест не показує результат. Поки нема симптомів, нема сенсу тестуватися цим методом», – пояснив Ляшко.

Крім того, санітарний лікар розповів про оновлений стандарт тестування.

«Ми знаємо лабораторну спроможність і можливості для того, щоб вчасно локалізувати хворобу. Ми знаємо, коли хворий може дати позитивний ПЛР, а коли – позитивний ІФА-результат. І це все для того, щоб унеможливити проникнення збудника до лікарні і для того, щоб не було спалахів внутрішньо лікарняного інфікування», – каже Ляшко.

«Якщо людину шпиталізують і у неї немає симптомів, то проведення ПЛР-тестування може показати негативний результат. Нема симптомів, а ми тестуємо. Для чого? Вона не була в контакті. У той час, коли ми цей тест могли направити на людину з симптомами або на людину з пневмонією чи ту, яка перебувала в контакті з хворим на коронавірусну хворобу і у неї з’явилися симптоми», – пояснює Ляшко.

Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Крім того, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.