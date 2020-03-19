Спецоперація в Ужгороді: затримано банду рекетирів, які вимагали гроші у закарпатця (фото, відео)



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Фото: mukachevo.net

За джерелами Mukachevo.net, одним з затриманих є Євген Дребітко, на прізвисько «Білий», самі він був серед затриманих на Нижніх Воротах, одразу після стрілянини у Мукачеві

В Ужгороді затримано банду, яка вимагала гроші від закарпатця за неіснуючий борг.

Затримання відбулось у середу, 18 березня, неподалік будівлі Служби безпеки України в Ужгороді, пише Mukachevo.net.

Спецпризначенці затримали членів угрупування «на гарячому», коли ті вимагали кошти у мешканця Закарпаття.

За попередніми даними підозрювані застосовували фізичну силу при вимаганні, погрожували вбивством та погрожували членам сім'ї постраждалого.

За джерелами Mukachevo.net, одним з затриманих є Євген Дребітко, на прізвисько «Білий».

«Білого» було затримано у рамках ст. 208 КПК України.

Зазначимо, саме він був серед затриманих на Нижніх Воротах, одразу після стрілянини у Мукачеві.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, злочинне угруповання спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян.

За даними слідства, до складу групи входило четверо мешканців Ужгорода. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у громадян гроші за «владнання» ситуації. Аби змусити потерпілих заплатити, фігуранти справи застосовували методи психологічного тиску і фізичного впливу.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками групи $15 тис. від місцевого мешканця. У разі несплати вони погрожували йому вбивством.

Затримали організатора і трьох активних учасників групи у середмісті обласного центра відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі чергової частини «данини».

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Викриття та затримання зловмисників проводилося спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.