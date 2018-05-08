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    Спецпредставник США пояснив, як Крим повернуть Україні

    Волкер наголосив, що проблема Криму є достатньо складною
    Кремль може повернути Україні Крим так ж само, як повернули незалежність країнам Балтії, які довгий час були в Радянському Союзі. Таку думку висловив спецпредставник США з питань переговорів по Україні Курт Волкер. За його словами, росіяни казатимуть одні речі про перспективи повернення Криму, а Захід  – інші. «Але побачимо, що
    • Сьогодні, 06:34
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    Спецпредставник США з питань переговорів по Україні Курт Волкер
    Спецпредставник США з питань переговорів по Україні Курт Волкер

    Волкер наголосив, що проблема Криму є достатньо складною

    Кремль може повернути Україні Крим так ж само, як повернули незалежність країнам Балтії, які довгий час були в Радянському Союзі.

    Таку думку висловив спецпредставник США з питань переговорів по Україні Курт Волкер.

    За його словами, росіяни казатимуть одні речі про перспективи повернення Криму, а Захід  – інші.

    «Але побачимо, що відбудеться в перспективі. Країни Балтії були окуповані Радянським Союзом протягом десятків років, і зрештою все змінилося», – додав Волкер.

    При цьому спецпредставник США наголосив, що проблема Криму є достатньо складною. Проте він відзначив, що дивиться «з великим захопленням» на попередників щодо політики невизнання анексії балтійських держав.

    Нагадаємо, комітет постійних представників 28 країн-членів Євросоюзу (Coreper) у вівторок, 8 травня, планує розглянути додаткові санкції відносно Росії у зв'язку з проведенням виборів президента РФ в окупованому Криму.

    Джерело: Укрінформ

    Крим Росія США незалежність Курт Волкер
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