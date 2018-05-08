Спецпредставник США пояснив, як Крим повернуть Україні
- Сьогодні, 06:34
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Волкер наголосив, що проблема Криму є достатньо складноюКремль може повернути Україні Крим так ж само, як повернули незалежність країнам Балтії, які довгий час були в Радянському Союзі.
Таку думку висловив спецпредставник США з питань переговорів по Україні Курт Волкер.
За його словами, росіяни казатимуть одні речі про перспективи повернення Криму, а Захід – інші.
«Але побачимо, що відбудеться в перспективі. Країни Балтії були окуповані Радянським Союзом протягом десятків років, і зрештою все змінилося», – додав Волкер.
При цьому спецпредставник США наголосив, що проблема Криму є достатньо складною. Проте він відзначив, що дивиться «з великим захопленням» на попередників щодо політики невизнання анексії балтійських держав.
Нагадаємо, комітет постійних представників 28 країн-членів Євросоюзу (Coreper) у вівторок, 8 травня, планує розглянути додаткові санкції відносно Росії у зв'язку з проведенням виборів президента РФ в окупованому Криму.
Джерело: Укрінформ