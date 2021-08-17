Спека і грози на заході: прогноз погоди на 17 серпня

У вівторок прогнозують до +32

У деяких регіонах буде прохолодно

У вівторок, 17 серпня, на більшості території України прогнозують суху та спекотну погоду. Однак у західні області фронт принесе грозові дощі та відчутне похолодання.

Температура повітря по Україні становитиме +28...+32 градуси. Такі дані Укргідрометцентру.

Однак у західні області прийде вологий атмосферний фронт циклону. Він принесе грозові дощі та зниження температури повітря. Дощитиме також на Житомирщині та Вінниччині.

Там пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, а стовпчики термометрів опустяться у середньому до +23…+26 градусів.

У Києві прогнозують до +32 градусів і без опадів.

Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, антициклон «Люцифер» – розпечене повітря з пустелі Сахара, – що вже викликало у світі численні пожежі, рухається в Україну.

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