13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто відмовляти в допомозі

Православні християни всього світу 13 липня святкують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів, учнів Ісуса Христа.

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Собор дванадцяти апостолів

фото з відкритих джерел

Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Пилипу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Іуді Тадею і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Іуди Іскаріота.

У День 12 апостолів прийнято згадувати людей, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Імена 12-ти учнів Ісуса: Петро і його брат Андрій, Яків Зеведеїв і його брат Іван, Пилип, Варфоломій, Хома, Левій Матвій, Яків Алфеїв, Тадей (Юда Яковів), Симон Зилот і Матвій. 12 найближчих учнів були поруч із Сином Божим до кінця його земного шляху і продовжили нести вчення Христа, не засумнівавшись у ньому ні на мить.

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У цей день також згадують про слабкість Петра, яку він виявив, коли тричі відрікся від Христа, і зраду Юди.

Сьогодні прийнято відвідувати храми, молитися за себе і свою сім'ю. Якщо вам не вдається прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам вдома. Також в цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають образи.

Народні прикмети

Зозуля кує – літо буде довге і тепле.

Після дощу лящ із води показує голову – до теплого вечора.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Ранкова роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.

Сон із 12 на 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев'ятий день. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

Що не рекомендується робити

Пити алкоголь і грати в азартні ігри.

Сваритися, лаятися і пліткувати.

Відмовляти кому-небудь в допомозі.

Виходити з дому без оберега.

Призначати важливі зустрічі в першій половині дня – найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.

Пам’ятні дати 13 липня

1260 рік – відбулася битва біля озера Дурбе, де армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті;

1772 рік – Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

1837 рік – королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії;

1870 рік – князь Отто фон Бісмарк, розіславши з Бад-Емса дворами Європи телеграму з складеним ним в принизливому для Французької імперії дусі комюніке про минулі в цьому німецькому містечку переговори прусського короля Вільгельма I з французьким посланцем Вінсентом Бенедетті, здійснив свою знамениту і підступну провокацію, що ввійшла в історію як «Емська депеша»;

1885 рік – в Амстердамі відкрито Державний музей;

1897 рік – Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо;

1908 рік – у Лондоні відкрито IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;

1920 рік – створено товариство Червоного Хреста України;

1923 рік – Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що заборонив продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;

1930 рік – стартував перший чемпіонат світу з футболу в Уругваї;

1938 рік – перший телетеатр відкрився в Бостоні;

1939 рік – Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею From the Bottom of My Heart;

1944 рік – завершилася наймасштабніша повітряно-десантна операція американсько-британських військ під час Другої світової війни – операції «Оверлорд» (висаджування в Нормандії);

1947 рік – у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1949 рік – Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступає в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;

1951 рік – в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського національного театру;

1956 рік – закладено наріжний камінь «Кармеліта», який став першим на Близькому Сході метрополітеном, розташованим у місті Хайфа, Ізраїль;

1966 рік – на екрани США вийшов фільм «Як украсти мільйон» з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом у головних ролях;

1973 рік – вийшов перший альбом гурту Queen.

Іменини

День ангела імені сьогодні святкують Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Андрій, Генріх, Ернест.