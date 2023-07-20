20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня краще не братися за прання, якщо хочете, щоб в домі був достаток

20 липня відзначається День шахів, Міжнародний день торта та Всесвітній день стрибка. Віряни вшановують пам'ять святих Томи і Акакія.

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День шахів

Шахи є синонімом логічного мислення, стратегії та терпіння. Ця гра сягає корінням найдавніших часів — тих, у які людина отримала здатність думати. Завдяки художній уяві шахи увібрали в себе риси мистецтва, а завдяки точному розрахунку —властивості науки. Це один з небагатьох способів дозвілля, який покращує роботу мозку, пам’ять та когнітивні здібності. Статистика стверджує, що 70% людей у світі хоч раз у житті грали в шахи, а для 650-ти мільйонів це постійне захоплення. Така популярна гра не могла залишитися без визнання на найвищому рівні, тому 20 липня світ щороку відзначає Міжнародний день шахів. Збігається з цією датою і національний День шахів в Україні.

Існує чимало версій щодо винахідника шахів. Інколи авторство приписують міфічному Одіссею, який таким чином намагався розважитися під час облоги Трої, а також засновнику античної медицини Гіппократу та грецькому філософу Арістотелю. Але логічно вважати, що шахи не є винаходом однієї людини — на протязі історії довжиною в кілька тисячоліть вони вдосконалювалися та розвивалися, доки не набули сучасного вигляду.

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Міжнародний день торта

20 липня кожного року ласунчики з усієї планети відзначають Міжнародний день торта. Смачна подія виникла у 2011 році, ініціатива створення належить міжнародній спільноті творчих людей під назвою “Міланський Клуб” Королівства Любові.

Міжнародний день торта має за мету залучення людства до мирного та дружнього співіснування, поширення даної ідеї через культуру. Щорічно обирається окрема тема події. До 20 липня готують тематичні торти, організовують солодкі ярмарки, змагання, флешмоби, чаювання, аукціони тощо.

Всесвітній день стрибка

20 липня кожного року відзначаємо маловідоме, проте оздоровче та екологічне свято – Всесвітній день стрибка (World Jump Day). Таку подію започаткував художник на ім’я Торстен Лаушманн у 2006 році.

Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Адже змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату, а саме бореться з глобальним потеплінням. Проте доказів впливу стрибків на орбіту немає.

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Окрім екологічного підґрунтя, подія має спортивно-оздоровче: стрибки позитивно впливають на здоров’я серця та кісток, допомагають підвищити енергійність, укріпити м’язи, покращити обмін речовин тощо.

20 липня – чудова можливість розважитись та зміцнити організм за допомогою стрибків: на батуті, з тарзанки, зі скакалкою і таке інше.

Яке сьогодні релігійне свято

20 липня в церковному календарі вшановують пам'ять святих Томи та Акакія. Святий Тома народився в Малеї в IX столітті і замолоду був багатим і хоробрим вояком. Але з часом, за ласкою Божою, він обрав дорогу релігійного життя, прийнявши чернечу рясу та віддалившись від світських забав. Часто відвідував він пустельних самітників, а потім оселився на Малевській горі в Лаконії, де боровся проти численних спокус і зміг підкорити своє тіло. Помер в глибокій старості.

Святий Акакій жив у VI столітті і був послушником в монастирі. Він проявляв покірність та терплячість, завжди беззаперечно слухаючи свого наставника. Той був дуже вимогливим та жорстоким, і змушував Акакія виконувати надмірну кількість праці, нещадно бив та морив голодом. Однак преподобний стійко переносив всі ці страждання та завжди дякував Господу за них. Невдовзі святий помер, а його наставник навернувся і став лагідним.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено носити прикраси.

Не беріться за прання, якщо хочете, щоб в домі був достаток.

Відмовляти у будь-якій допомозі заборонено.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: почнеться дощ – він затягнеться надовго;

Людину обнюхала корова, отже, на неї чекає серйозна хвороба;

Якщо заготовити віники для лазні, то вони будуть мати особливу силу;

Іменинникам варто починати збирати урожай, тоді рік буде багатим.

Пам’ятні події 20 липня

1534 рік – у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік – експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння;

1671 рік – Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й висилає на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;

1917 рік – реєструють торгову марку BMW;

1917 рік – представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу – Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік – засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 рік – заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 рік – американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік – посадковий відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснює м'яке приземлення на поверхню Марса;

1993 рік – заява голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Герман, Фома, Євдокія.