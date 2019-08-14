Спека та грози: прогноз погоди на 14 серпня



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Погода в Україні на Маковія засмутить жителів деяких областей

Погода в Україні у середу, 14 серпня, принесе різке похолодання, а також грозові дощі з посиленням поривів вітру в ряд областей.

Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Синоптик прогнозує дуже різноманітну погоду на православне свято Маковія, або як його ще називають, Медовий Спас.

Так, якщо на Півдні, Сході та в більшості центральних областей все ще буде неймовірно спекотно - від +30 до +35 градусів, то на Заході сильно похолодає - від +19 до +24 градусів. Виняток становлять хіба що Тернопільська, Хмельницька і Чернівецька області, де очікуються +26... +29 градусів тепла.

Ослабне спека і на Півночі, де завтра очікуються показники від +28 до +32 за Цельсієм.

Що стосується опадів, то атмосферний фронт з циклоном Zorro буде панувати над Західною Україною з охопленням Житомирщини та північних районів Київщини. Крім того, у названих областях під час грози очікуються пориви південно-західного вітру.

Інша ж частина України на Маковія опиниться під владою антициклону Andrea, який забезпечить суху малохмарну погоду.

У Києві 14 серпня все ще буде спекотно, але градус знизиться.. Істотний дощ малоймовірний.

Вже в четвер, 15 серпня у столицю прийде істотне похолодання до +23... +24 градусів.