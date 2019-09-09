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    Спекотно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 9 вересня

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    У Києві сьогодні очікується невелика хмарність, температура вдень 26-28&deg; - Спекотно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 9 вересня
    У Києві сьогодні очікується невелика хмарність, температура вдень 26-28°

    Тиждень в Україні почнеться зі спекою

    Синоптики прогнозують, що початок тижня в Україні буде теплим, на більшій території країни опадів не передбачається.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «9 вересня невелика хмарність. Без опадів, лише ввечері на Закарпатті короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях та на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, в Карпатах та східних областях 7-9° тепла; вдень 24-29°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

    Раніше повідомлялося, що тиждень в Україні почнеться зі спекою.

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