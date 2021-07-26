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    Спікер парламенту Туніса заявив про переворот у країні

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    Жителі Тунісу протестами домоглися відставки уряду - Спікер парламенту Туніса заявив про переворот у країні

    Жителі Тунісу протестами домоглися відставки уряду

    Фото: ЕРА

    Після протестів президент країни заморозив роботу парламенту і звільнив уряд. Його дії назвали переворотом

    Президент Тунісу Каїса Саїд відправив у відставку прем'єр-міністра країни Хішама аль-Мешіші і заморозив роботу парламенту. Після цього військова техніка оточила будівлю парламенту, пише «Интерфакс».

    За даними ЗМІ, Саїд заборонив спікеру, а також 64 іншим депутатам, проти яких ведуться судові справи, виїжджати з країни, а прем'єра відвезли в невідомому напрямку.

    Міністерство внутрішніх справ країни тимчасово очолив глава президентської гвардії Халед Яхьауі.

    Відзначається, що президент зняв недоторканність з депутатів після антиурядових протестів через невдоволення боротьбою з пандемією коронавірусу.

    Спікер парламенту Аль-Ганнуші, який представляє ісламістську партію Ан-Нахда, у відеозверненні назвав дії президента «переворотом».

    Нагадаємо, минулого тижня на тимчасового президента Малі вчинили замах у мечеті. Нападник намагався вдарити його зі спини, але поранення дістав інший чоловік. Сам президент не постраждав.

    Нагадаємо, 25 травня у Малі військовослужбовці заарештували тимчасового президента країни Ба Ндау і прем’єр-міністра Моктар Уана і перевезли їх на військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

    Згодом військові закрили кордони і запровадили комендантську годину.

    Конституційний суд Малі призначив лідера військового перевороту полковника Ассімі Гоїту тимчасовим президентом країни.

    На ситуацію в Малі відреагували в ООН, Африканському та Європейському Союзі, США, Німеччині та Великій Британії. Військових закликали негайно звільнити політиків, назвавши подію спробою насильницького захоплення влади.

    До слова, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президента країни Він М’їн і держрадницю Аун Сан Су Чжі було затримано у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Теги: військові переворот Африка президент парламент Туніс
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    Спікер парламенту Туніса заявив про переворот у країні