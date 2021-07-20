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    На тимчасового президента Малі вчинили замах у мечеті

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    Після військового перевороту Ассімі Гоїта став тимчасовим президентом Малі - На тимчасового президента Малі вчинили замах у мечеті

    Після військового перевороту Ассімі Гоїта став тимчасовим президентом Малі

    Фото: АР

    На тимчасового главу держави намагалися напасти двоє озброєних чоловіків, у одного з яких був ніж

    На тимчасового президента Малі Ассімі Гоїту вчинили замах в одній з мечеті столиці Бамако. Як повідомляє AFP, глава держави не постраждав в результаті нападу.

    Зазначається, що на Гоїта намагалися напасти двоє озброєних чоловіків, у одного з яких був ніж, під час служби в мечеті з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам. Нападник намагався вдарити його зі спини, але поранення отримав інший чоловік. Сам президент не постраждав.

    Нагадаємо, 25 травня у Малі військовослужбовці заарештували тимчасового президента країни Ба Ндау і прем’єр-міністра Моктар Уана і перевезли їх на військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

    Згодом військові закрили кордони і ввели комендантську годину.

    Конституційний суд Малі призначив лідера військового перевороту полковника Ассімі Гоїту тимчасовим президентом країни.

    На ситуацію в Малі відреагували в ООН, Африканському та Європейському Союзі, США, Німеччині та Великій Британії. Військових закликали негайно звільнити політиків, назвавши подію спробою насильницького захоплення влади.

    До слова, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Теги: церква військові переворот напад Африка президент
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    На тимчасового президента Малі вчинили замах у мечеті