Москаль розповів, хто підпалив офіс закарпатських угорців в Ужгороді

Злочинці - іноземці, двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу

Ужгородський офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» намагалися підпалити праворадикали з однієї з країн Євросоюзу, які воювали на Донбасі на боці терористів. [READ_MORE] Про це повідомив на своєму сайті голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. «Злочинці - іноземці, двоє молодих хлопців



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Злочинці - іноземці, двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу

Ужгородський офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» намагалися підпалити праворадикали з однієї з країн Євросоюзу, які воювали на Донбасі на боці терористів.

Про це повідомив на своєму сайті голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«Злочинці - іноземці, двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу. Члени цієї організації брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР», вони сповідують ідеологію панславізму під егідою Росії, підтримують політику Путіна й тісно контактують із російськими правими Лімонова. Це не громадяни Угорщини», - заявив Москаль.

За словами голови Закарпатської ОДА, працівники СБУ ідентифікували цих людей через камери відеоспостереження, встановили, за допомогою яких мобільних телефонів вони координували свої дії, в якому хостелі проживали, на якій автозаправочній станції купували пальне для підпалу, коли перетнули кордон із Україною.

«Нам відомі їхні прізвища, адреси і паспортні дані», - зазначив Москаль.

Зокрема, встановлено, що двоє іноземців приїхали на Закарпаття напередодні скоєння злочину через пункт пропуску «Ужгород» на словацько-українському кордоні та поселилися в хостелі на вул. Льва Толстого в Ужгороді. В ніч на 4 лютого вони здійснили дві спроби підпалу офісу ТУКЗ. Спочатку після 01:00 ночі. При цьому один зі зловмисників знімав підпал на смартфон, вочевидь, для звіту. Після 04:00 вони зробили ще одну спробу підпалу, а далі виїхали з України через той самий пропускний пункт.

Щодо обох іноземців будуть заочно складені ухвали про підозру, після чого їх оголосять у міжнародний розшук.