Останнє засідання нинішньої Київради: Кличко подякував депутатам за роботу



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Депутати Київради 8 скликання зробили фото на пам'ять Фото: пресслужба мера Києва

За свою каденцію Київрада ухвалила майже 10 тисяч рішень

Мер Києва Віталій Кличко на початку останнього засідання Київської міської ради 8 скликання подякував депутатам, які ухвалювали рішення, важливі для міста і киян. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Сьогодні останнє засідання Київради 8 скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці і комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою. Два роки поспіль ми отримували нагороду «12 зірок», що присуджують найкращим європейським муніципалітетам чи громадам, які демонструють значні досягнення місцевої влади у залученні громади до розвитку місцевої демократії. Я дякую всім депутатам, які працювали на благо Києва і киян!» - сказав Кличко.

Він зазначив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарних засідання - 131 пленарний день.

Депутати розглянули і ухвалили загалом майже 10 тисяч рішень. Провели в залі засідань понад 1000 годин, спільно працюючи над вирішенням питань, важливих для міста та киян.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

Сьогодні, 24 вересня, останній день подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Київська міська виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду київського міського голови Віталія Кличка.

Крім нього, станом на ранок 24 вересня кандидатами в мери столиці зареєстровані ще 7 осіб.

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