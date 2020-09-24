ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів на довиборах в Раду



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ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів на довиборах в Раду, двом відмовили

Двом кандидатам відмовили у реєстрації

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 12 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах по 208 округу (Чернігівська область). Двом кандидатам відмовили у реєстрації.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Так, на засіданні 23 вересня були зареєстровані Володимир Василевич (самовисуванець), Іван Симоненко (партія «За права людини») та Михайло Цісельський (самовисуванець).

Натомість було відмовлено в реєстрації Людмилі Давиденко, дружині загиблого нардепа по цьому ж округу Валерія Давиденка. Також ЦВК не зареєструвала Олександра Лузана. В обох випадках причиною відмови є відсутність необхідних для реєстрації документів.

Раніше Комісією вже було зареєстровано девʼятьох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька та Анатолія Миколайовича Гунька.

Також ЦВК зареєструвала трьох довірених осіб кандидата в народні депутати України Гунька А.Г., зареєстрованого в ОВО № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.

Останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

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