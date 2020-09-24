Сьогодні закінчується реєстрація кандидатів на місцеві вибори



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25 вересня кандидати вже не зможуть подати документи для участі в виборах

Сьогодні, 24 вересня, останній день подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Це вказано у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Згідно з календарним планом, висування кандидатів і подання до територіальної виборчої комісії документів для їх реєстрації закінчується 24 вересня включно - за тридцять днів до голосування.

При цьому кандидати-самовисуванці мають самі подавати документи. Документи кандидатів від партій подають представники місцевої партійної організації.

Крім того, до 24 вересня повинні бути затверджені форма та колір виборчого бюлетеня, а також форма протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців.

Як повідомлялося, із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 712 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. До ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень: 44 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 36– пов’язані з виборчим процесом.

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