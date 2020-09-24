  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні закінчується реєстрація кандидатів на місцеві вибори

    • Розсилка
    Сьогодні закінчується реєстрація кандидатів на місцеві вибори

    25 вересня кандидати вже не зможуть подати документи для участі в виборах

    Сьогодні, 24 вересня, останній день подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

    Це вказано у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

    Згідно з календарним планом, висування кандидатів і подання до територіальної виборчої комісії документів для їх реєстрації закінчується 24 вересня включно - за тридцять днів до голосування.

    При цьому кандидати-самовисуванці мають самі подавати документи. Документи кандидатів від партій подають представники місцевої партійної організації.

    Крім того, до 24 вересня повинні бути затверджені форма та колір виборчого бюлетеня, а також форма протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців.

    Як повідомлялося, із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 712 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. До ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень: 44 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 36– пов’язані з виборчим процесом.

    Читайте також:
    ЦВК вибори депутат мер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies