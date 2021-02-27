«Можуть відкритися двері пекла». Ексчиновник Офісу президента підтримав протести на захист Стерненка

Сергій Кошман 24 лютого написав заяву про відставку

Керівник експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента Сергій Кошман, який написав заяву про відставку через справу Стерненка, 27 лютого взяв участь у протестах проти правоохоронної системи України. Відповідну світлину він опублікував у мережі Facebook.

«Україна спроможна витримати роки управлінського хаосу та культурного декадансу. Може доволі довго стояти на краю прірви. Причин негараздів багато, йде складний процес суспільних перетворень. Але в якийсь момент можуть несподівано відкритися двері справжнього пекла, що ми маємо можливість спостерігати в сусідніх країнах. І ключі від цих дверей є в руках суддів та інших працівників української галузі справедливості», – написав Кошман.

За його словами, ще одне-два зухвалих судових рішення проти активістів – і українці можуть прокинутися в абсолютно іншій країні. «Маємо про це постійно пам‘ятати та захищати гідне майбутнє», – додав він.

Нагадаємо, Сергій Кошман 24 лютого написав заяву про відставку. Таке рішення він ухвалив після оголошення обвинувального вироку активісту і блогеру Сергію Стерненку.

У суботу, 27 лютого, пройшла всеукраїнська акція протесту з вимогою звільнення Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами. Протестувальники зокрема вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Протестували в Харкові, Чернівцях, Запоріжжі та інших містах.

Організатори акції на підтримку Сергія Стерненка 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Прокурор Одещини Сергій Костенко пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років. На Банковій прокоментували вирок: президент не втручається в розслідування.