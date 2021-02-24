«Ці чорти не зупиняться». Стерненко надіслав з ув'язнення листа

Стерненко впевнений, політичні репресії будуть тільки набирати обертів

Активіст Сергій Стерненко, засуджений напередодні до семи років в’язниці в справі щодо «викрадення людини», передав через адвоката звернення до своїх прихильників. Відповідного листа було оприлюднено у Facebook.

«Цей не правовий, а політичний вирок без жодних доказів став для мене шоком. Суддю явно залякали й під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити мене на підставі самих лише слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову. Скаржитися на умови не буду. В’язниця є в’язниця», – написав Стерненко.

Він впевнений, «ці чорти» так просто не зупиняться, і політичні репресії будуть тільки набирати обертів.

«Тому єдине, про що прошу, – не мовчіть. Говоріть голосно. У вас є на це право. Нас багато, і всіх вони не закриють. Не забувайте про своїх. Визволяйте Антоненка. Боріться за кожного. Побачимося. Кожного обіймаю й бажаю вам сміливості в боротьбі за право», – зазначив активіст.

Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).

Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. За його словами, підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Лиманської райради від партії «Довіряй ділам» Сергія Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

Прокурор Одещини Сергій Костенко пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років. Також розповів, що наразі Стерненко перебуває у СІЗО.

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