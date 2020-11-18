Філарет визнав: його конфлікт з Епіфанієм грає на руку Москві

Почесний патріарх Філарет: Єдиної в Україні православної церкви ще немає

Філарет визнав, що конфлікт в межах ПЦУ провокує розділення в українському православ'ї і що це грає на руку росіянам

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що єдиної помісної православної церкви в Україні ще немає, а з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм у нього конфлікт. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

«Її ще немає. Єдиної в Україні православної церкви ще немає. Це мета...ПЦУ не є такою церквою, оскільки існує Українська православна церква Московського і Київського патріархатів. І тому зараз у нас єдиної помісної православної церкви немає» – заявив він.

Філарет додав, що з Епіфанієм у нього є конфлікт, буцімто, митрополит Київський поступив з ним нечесно.

«Можна сказати безсовісно. Переоформив все майно Київського патріархату на ПЦУ. Він цього не мав права робити. Але, скориставшись президентством Петра Порошенка, незаконно все це оформив на ПЦУ», – заявив він.

Філарет визнав, що конфлікт грає на руку Москві, адже це провокує розділення в українському православ'ї. Почесний патріарх додав, що однією з головних умов припинення конфлікту з Епіфанієм є відмова від томосу, який на думку Філарета, є «неправильним». Почесний патріарх вважає, що Українській церкві потрібен новий томос від Константинополя.

УПЦ КП була розпущена перед Об'єднавчим собором українських православних церков 15 грудня 2018 року, на якому ієрархи Київського патріархату, УАПЦ і УПЦ МП створили Православну церкву України. Колишній предстоятель УПЦ КП, почесний патріарх ПЦУ Філарет пізніше відмовився визнавати розпуск Київського патріархату, оскарживши в суді ліквідацію його статутів.

Синод ПЦУ у відповідь усунув Філарета від управління Київської митрополією але залишив за ним титул почесного патріарха, довічне утримання і Володимирський собор.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.



