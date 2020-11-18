Філарет визнав: його конфлікт з Епіфанієм грає на руку Москві
Філарет визнав, що конфлікт в межах ПЦУ провокує розділення в українському православ'ї і що це грає на руку росіянам
Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що єдиної помісної православної церкви в Україні ще немає, а з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм у нього конфлікт. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.
«Її ще немає. Єдиної в Україні православної церкви ще немає. Це мета...ПЦУ не є такою церквою, оскільки існує Українська православна церква Московського і Київського патріархатів. І тому зараз у нас єдиної помісної православної церкви немає» – заявив він.
Філарет додав, що з Епіфанієм у нього є конфлікт, буцімто, митрополит Київський поступив з ним нечесно.
«Можна сказати безсовісно. Переоформив все майно Київського патріархату на ПЦУ. Він цього не мав права робити. Але, скориставшись президентством Петра Порошенка, незаконно все це оформив на ПЦУ», – заявив він.
Філарет визнав, що конфлікт грає на руку Москві, адже це провокує розділення в українському православ'ї. Почесний патріарх додав, що однією з головних умов припинення конфлікту з Епіфанієм є відмова від томосу, який на думку Філарета, є «неправильним». Почесний патріарх вважає, що Українській церкві потрібен новий томос від Константинополя.
Синод ПЦУ у відповідь усунув Філарета від управління Київської митрополією але залишив за ним титул почесного патріарха, довічне утримання і Володимирський собор.
ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.
Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.
З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.
У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.
Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.
За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.