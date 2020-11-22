Спостерігачі фіксують низьку явку у другому турі місцевих виборів: 22,5% на 16:00

Українці здебільшого ігнорують голосування у другому турі місцевих виборів, констатують спостерігачі

Під час другого туру місцевих виборів, які відбуваються в 11 містах, станом на 16:00 явка становить 22,5%. Про це повідомляє громадська організація «ОПОРА», яка займається моніторингом виборів. Раніше повідомлялося, що явка на 12:00 становила 10%

Як зазначається, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.

Нагадаємо, поліцейські у Львові відкрили кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, в Україні відбувається другий тур місцевих виборів. Мешканці 11 міст обирають міських голів.