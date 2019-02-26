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    Спостерігачі фіксують збільшення обстрілів в сирійській провінції Ідліб

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    <p>Основним об&rsquo;єктом ударів є міста біля дороги Алеппо - Дамаск</p> - Спостерігачі фіксують збільшення обстрілів в сирійській провінції Ідліб

    Основним об’єктом ударів є міста біля дороги Алеппо - Дамаск

    Жителі Хан Шейхуна змушені були залишити місто

    Сирійський центр моніторингу прав людини в Лондоні заявив про збільшення за останні 10 днів артилерійських і авіаційних обстрілів по провінції Ідліб, яка і на сьогодні перебуває під контролем так званих повстанців.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.  

    Основним об’єктом ударів є міста біля дороги Алеппо - Дамаск. Внаслідок ударів по місту Хан Шейхун його жителі були змушені залишити населений пункт.

    Лише у вівторок було здійснено 13 обстрілів.

    ЗМІ Сирії заявляють про те, що повстанці здійснили декілька ударів, вбивши одного і поранивши сім осіб. Як наслідок, Дамаск вважає такі дії порушення угоди про деескалацію.

    Нагадаємо, раніше у сирійському місті Ідліб вибухнули два заміновані автомобілі. Загинули щонайменше 13 людей і близько 50 отримали поранення.

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