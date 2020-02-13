Справа Гандзюк: суд залишив Павловського у СІЗО



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Ігор Павловський пробуде під вартою до 4 березня

Прокуратура просила суд не змінювати запобіжний захід для Павловського через ризик його втечі

Апеляційний суд Києва залишив під вартою до 4 березня Ігоря Павловського, якого підозрюють у створенні злочинної організації на Херсонщині та незаконному зберіганні зброї і який є фігурантом справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

«Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського районного суду міста Києва, якою колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави. Зазначена особа підозрюється у створенні і керуванні злочинною організацією у Херсоні», - йдеться у повідомлені.

«Юридично вважається, що скарга частково задоволена, але по суті рішення змінили у гірший бік: іще на чотири години більше Ігоря Павловського триматимуть під вартою», - повідомив його адвокат Володимир Сергет, пише Укрінформ.

Адвокат стверджує, що всі допити в цьому провадженні почалися після того, як Павловський дав свідчення в суді у справі підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк, голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Сергет заявив, що це справа нібито тиск на підозрюваного, щоб він дав потрібні свідчення у справі Гандзюк.

Прокуратура просила суд не змінювати запобіжний захід для Павловського через ризик його втечі, тиску на свідків та інших фігурантів, а також знищення, перекручення речових доказів.

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.