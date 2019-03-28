Справа Гандзюк: заступник голови Херсонської ОДА пройде поліграф

Рищук буде давати свідчення на поліграфі у Києві

Заступник голови Херсонської ОДА, депутат облради Євген Рищук даватиме свідчення на поліграфі у справі Катерини Гандзюк.

Про це Євген Рищук заявив у четвер у відеоповідомленні у Фейсбук.

«Найближчими днями я буду в Києві давати свідчення на поліграфі. Після цього хтось має дати відповідь, а хто ж, все таки, замовив мене із якою метою?», - сказав Рищук.

Також він повідомив, що сьогодні невстановлені особи «у кількості більше 30» вчинили напад на його будинок: «Зафарбовані були всі камери відеонагляду, обмалювали мені повністю будинок, паркан, кидали вибухові пакети просто на дах будинку…Поліція просто стояла і дивилася на всю цю справу...».

До цього Рищук додав, що у будинку, де стався інцидент, живуть бабуся, дідусь, діти і його родина відчула беззахисність.

Раніше повідомлялося, що журналісти «Слідства.Інфо» під час власного розслідування вбивства Катерини Гандзюк дійшли висновку, що деякі херсонські правоохоронці причетні до злочину.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.