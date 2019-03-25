Херсонські правоохоронці причетні до вбивства Гандзюк, - ЗМІ

Про це в ефірі програми «Нині вже» на Громадському заявила Анна Бабінець, співзасновниця проекту «Слідство.Інфо».

«Ми можемо сказати про певний слід, певні дуже серйозні тривожні сигнали, що люди з правоохоронної системи Херсонщини якимось чином були причетні і дотичні до цієї історії», — сказала вона.

Бабінець додала, що ці люди залишаються на свої посадах, і вона не знає, чи розслідується їхня ймовірна участь у замаху на Гандзюк.

«Функція правоохоронних органів — перевірити, наскільки речі і факти, які ми знайшли, наскільки вони відповідають дійсності», — зазначила журналістка.

Бабінець також заявила, що Гандзюк під час спілкування з нею говорила про стеження з боку правоохоронців.

«І це вже у звичку ввійшло, тому вона не настільки серйозно поставилася до цього стеження перед нападом. В неї конфлікти були з такою кількістю людей, що схопитися за одну версію достатньо важко», — резюмувала журналістка.

Прем’єра фільму-розслідування «Слідства.Інфо» під назвою «Катерина Гандзюк. Системне вбивство» відбулася у кінотеатрі «Київ» 25 березня. Він з’явиться у відкритому доступі наступного тижня.

Нагадаємо, 21 березня суд не задовольнив апеляцію по відстороненнюМангера.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Раніше Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.

Слід також нагадати, що 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.