Гладковському обирають запобіжний захід (онлайн-трансляція)



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Засідання Вищого антикорупційного суду у справі Гладковського, 19 жовтня

Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту на два місяці із можливістю застави у розмірі 100 млн 782 грн

Вищий антикорупційний суд в суботу, 19 жовтня, продовжує обирати запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському, якого підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

Засідання суду розпочалося о 12-й годині.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ заявили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.

За інформацією САП, Олег Гладковський міг чинити тиск на заступника міністра оборони Павловського.

У суді Гладковський розповів, як його затримали.