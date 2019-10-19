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    Гладковському обирають запобіжний захід (онлайн-трансляція)

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    <p>Засідання Вищого антикорупційного суду у справі Гладковського, 19 жовтня</p> - Гладковському обирають запобіжний захід (онлайн-трансляція)

    Засідання Вищого антикорупційного суду у справі Гладковського, 19 жовтня

    Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту на два місяці із можливістю застави у розмірі 100 млн 782 грн

    Вищий антикорупційний суд в суботу, 19 жовтня, продовжує обирати запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському, якого підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

    Засідання суду розпочалося о 12-й годині.

    Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

    Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

    У НАБУ заявили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). 

    За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.

    За інформацією САПОлег Гладковський міг чинити тиск на заступника міністра оборони Павловського.

    У суді Гладковський розповів, як його затримали.

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