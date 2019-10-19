У Антикорупційній прокуратурі розповіли суть підозри Гладковському



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Олег Гладковський на лаві підсудних Фото: Рбк-Україна

Олег Гладковський міг чинити тиск на заступника міністра оборони Павловського

Підозрюваний у зловживанні службовим становищем Олег Гладковський міг вплинути на рішення про зміну державного оборонного замовлення.

Про це у суді заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрій Олефір, пише «Рбк Україна».

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд перейшов до розгляду справи по суті і заслуховування сторін.

«Органом досудового розслідування встановлено, що у пана Гладковського з метою отриманням ним неправомірної вигоди для підконтрольної йому юридичної особи виник умисл використати службові повноваження, щоб чинити тиск на осіб, на яких він мав вплив ...з метою внести зміни до державного оборонного замовлення, чим забезпечити можливість реалізації підконтрольною йому юридичною особою вантажного автомобільного транспорту для Міноборони в доволі значних обсягах», - повідомив Олефір.

В прокуратурі наголосили, що зафіксували телефонні розмови Гладковського, в яких ним здійснено тиск на заступника міністра оборони Павловського.

«Зокрема, 6.03.2017 року під час телефонної розмови з паном Полтораком вказане питання обговорював, однак вони не дійшли згоди. Наступного дня під час телефонної розмови з Павловським пан Гладковський використав свої службові повноваження, щоб схилити Павловського до зміни вимог, затверджених постановою Кабміну щодо держоборонного замовлення: з метою виключити вимогу щодо 60% локалізації відповідного виробництва, а також забезпечити поставки для Міністерства оборони вантажного автомобільного транспорта - виробництва саме підконтрольної йому юридичної особи», - додав він.

Раніше у суді Гладковський розповів, як його затримали.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському.

Як повідомлялось, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру в зловживаннях та декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.