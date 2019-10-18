Нацкорпус вимагає під Антикорупційним судом арештувати Гладковського



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Представники «Національного корпусу» під судом Фото: «Громадське»

Протестувальники скандували «Гладковського за ґрати»

Представники «Національного корпусу» вимагали під Вищим антикорупційним судом арештувати колишнього заступника секретаря Ради з нацбезпеки й оборони та нинішнього президента корпорації «Богдан» Олега Гладковського.

Про це повідомляє «Громадське».

Протестувальники скандували «Гладковського за ґрати».

Спеціальна антикорупційна прокуратура просить взяти Гладковського під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському.

Як повідомлялось, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру в зловживаннях та декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.