Ув'язнений в Італії Марків не може отримувати медичну допомогу, – Денісова



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Марків перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року

Суд досі не обрав дату розгляду апеляції у справі Марківа через карантин, запроваджений через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19

Ув’язнений в Італії військовий Національної гвардії України Віталій Марків не може отримувати необхідну медичну допомогу через карантинні обмеження.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, суд досі не обрав дату розгляду апеляції у справі Марківа через карантин, запроваджений через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19.

«Через продовження карантинних заходів судом не визначено дату апеляційного засідання, а також відсутня можливість особистого відвідання українця в італійській в’язниці. Ці обмеження не дають змоги Віталію отримувати необхідну медичну допомогу. Звертаюся до Посла Італійської Республіки в Україні пана Давіде Ла Чечіліа, Президента Асамблеї омбудсменів регіонів та автономних провінцій Доктора Андреа Нобілі та Комісара з прав людини Ради Європи з проханням забезпечити права і свободи нашого захисника під час перебування в ув’язненні», – заявила вона.

Денісова також вказала на те, що Національна поліція України в травні 2020 року здійснила слідчий експеримент та досліджень стосовно обставин загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі, через яку ув’язнили Марківа. Вона висловила сподівання, що під час розгляду апеляції суд врахує ці відомості.

Марків перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.