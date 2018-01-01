Справа про держзраду Януковича: Порошенко не приїде у суд (оновлено)

Порошенко не знайшов часу на те, щоб прибути до суду

Глава держави Петро Порошенко не приїде на судове засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив прокурор сьогодні на початку засідання і додав, що давати свідчення Порошенко буде за допомогою відеозв’язку. УНН із посиланням на джерело в Адміністрації президента інформує, що Порошенко планує дати



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Петро Порошенко

Порошенко не знайшов часу на те, щоб прибути до суду

Глава держави Петро Порошенко не приїде на судове засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив прокурор сьогодні на початку засідання і додав, що давати свідчення Порошенко буде за допомогою відеозв’язку.

УНН із посиланням на джерело в Адміністрації президента інформує, що Порошенко планує дати свідчення о 14.00.

Захисник Януковича Віталій Сердюк назвав таку форму участі у допиті ганьбою і категорично заперечив проти цього, проте погодився брати в ньому участь.

Як відомо, сьогодні, 21 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду Януковича. На засіданні планується допит двох свідків сторони обвинувачення - президента Порошенка і постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

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