Справа про убивство Бузини: суддя взяв самовідвід

Під будівлею суду стоять близько 40 активістів організації С14 та 15 нацдружинників

Один з суддів у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини взяв самовідвід. На самовідводі судді і суді присяжних наполягали адвокати обвинувачених. Наразі суд пішов у нарадчу кімнату. Під будівлею суду стоять близько 40 активістів організації С14 та 15 нацдружинників. У суді присутні обвинувачені Андрій Медведько і Денис



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Фото: УП Шевченківський суд почав розгляд справи убивства Бузини

Під будівлею суду стоять близько 40 активістів організації С14 та 15 нацдружинників

Один з суддів у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини взяв самовідвід. На самовідводі судді і суді присяжних наполягали адвокати обвинувачених.

Наразі суд пішов у нарадчу кімнату.

Під будівлею суду стоять близько 40 активістів організації С14 та 15 нацдружинників.

У суді присутні обвинувачені Андрій Медведько і Денис Поліщук. Один із захисників Андрій Федур.

Медведько і Поліщук Фото Євгена Руденка

Також присутня мати Бузини Валентина.

Валентина Бузина

Фото Євгена Руденка

Нагадаємо, 9 лютого розпочався судовий процес над обвинуваченими у вбивстві Бузини Андрієм Медведьком і Денисом Поліщуком.

Зазначимо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні.

За підозрою у вбивстві журналіста було затримано двох представників «Правого сектору» Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Вони утримуються під вартою.

9 грудня 2015 року суд відпустив під домашній арешт Дениса Поліщука, а 31 грудня - Андрія Медведька - підозрюваних у вбивстві журналіста.

За словами адвоката, вбивць було кілька (принаймні двоє), тоді як з фабули звинувачення випливає, що стріляв у Бузину безпосередньо Медведько.

Поліщук (позивний Аллах) та Медведько (позивний Мейсон) є громадськими активістами, брали участь в АТО як добровольці.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.