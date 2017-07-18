Суд розпочав розгляд справи про вбивство Бузини

Обвинуваченими у вбивстві є активісти націоналістичних організацій Денис Поліщук та Андрій Медведько

Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі щодо вбивства журналіста Олеся Бузини. [READ_MORE] Справу розглядає колегія суддів у складі Євгена Сидорова, Олега Лінника і Тетяни Левицької. Обвинуваченими є активісти націоналістичних організацій Денис Поліщук та Андрій Медведько. Як



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Олеся Бузину було вбито 16 квітня 2015 року

Обвинуваченими у вбивстві є активісти націоналістичних організацій Денис Поліщук та Андрій Медведько

Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі щодо вбивства журналіста Олеся Бузини.

Справу розглядає колегія суддів у складі Євгена Сидорова, Олега Лінника і Тетяни Левицької.

Обвинуваченими є активісти націоналістичних організацій Денис Поліщук та Андрій Медведько.

Як повідомлялося, Бузину вбито у дворі його будинку на вулиці Дегтярівській у Києві 16 квітня 2015 року.

У червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.