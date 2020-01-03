Справа Шеремета: адвокат Кузьменко клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту



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Антоненко не брав участі у слідчих діях, які проводилися в ніч на п’ятницю, оскільки його адвокат не зміг прийти на терміновий виклик

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють в убивстві журналіста Павла Шеремета, заявив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.

Про це повідомив адвокат підозрюваної Владислав Добош.

Він зазначив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео матеріалах справи зображено дві людини.

За версією слідства другою людиною, яка, ймовірно, причетна до вбивства Шеремета був Андрій Антоненко.

Відзначимо, що він у слідчих діях, які проводилися в ніч на п’ятницю, 3 січня, не брав участі, оскільки його адвокат не зміг прийти на терміновий виклик.

Добош додав, що слідчий експеримент буде офіційно завершено, коли будуть оформлені всі відповідні протоколи, а відео експерименту відправлять на експертизу.

Захисник зазначив, що метою слідчого експерименту було перевірити ходу підозрюваного, щоб згодом порівняти її з тією, яка була зображена в відеоматеріалах слідчих.

Джерело: Громадське