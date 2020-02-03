Вбивство Шеремета: суд відмовився випустити Кузьменко з СІЗО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювана Юлія Кузьменко

Прокуратура вважає, що Кузьменко може переховуватися від слідства чи знищити або спотворити важливі докази

Печерський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.

На засіданні 3 лютого суддя Ірина Кирилюк оголосила про відмову у задоволенні клопотання адвокатів.

Раніше під час засідання адвокат Тарас Беспалий заявив, що під час вбивства Шеремета Кузьменко була вдома і про це свідчить її листування у соцмережах та місце перебування її телефона. Адвокат клопотав про пом’якшення запобіжного заходу. Зокрема, просив обрати запобіжний захід не пов’язаний з арештом.

Сама Кузьменко заявила, що ніякого відношення до Шеремета не мала. Крім того, за словами Кузьменко, вона не має ультраправих поглядів, але дружить із різними людьми, а її розмови із друзями радить не сприймати всерйоз.

Прокуратура вважає, що Кузьменко може переховуватися від слідства чи знищити або спотворити важливі докази, тому клопотала про продовження запобіжного заходу у вигляді арешту.

Прокурор також наголошував на тому, що Кузьменко та ще один підозрюваний у справі доброволець Андрій Антоненко добре знайомі.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Як повідомлялось, слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета попросять Офіс генерального прокурора України продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження ще на чотири місяці – до червня 2020 року.

До слова, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня 2019 року суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.