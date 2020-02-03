  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вбивство Шеремета: суд відмовився випустити Кузьменко з СІЗО

    • Розсилка
    Підозрювана Юлія Кузьменко - Вбивство Шеремета: суд відмовився випустити Кузьменко з СІЗО
    Підозрювана Юлія Кузьменко

    Прокуратура вважає, що Кузьменко може переховуватися від слідства чи знищити або спотворити важливі докази

    Печерський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.

    На засіданні 3 лютого суддя Ірина Кирилюк оголосила про відмову у задоволенні клопотання адвокатів.

    Раніше під час засідання адвокат Тарас Беспалий заявив, що під час вбивства Шеремета Кузьменко була вдома і про це свідчить її листування у соцмережах та місце перебування її телефона. Адвокат клопотав про пом’якшення запобіжного заходу. Зокрема, просив обрати запобіжний захід не пов’язаний з арештом.

    Сама Кузьменко заявила, що ніякого відношення до Шеремета не мала. Крім того, за словами Кузьменко, вона не має ультраправих поглядів, але дружить із різними людьми, а її розмови із друзями радить не сприймати всерйоз.

    Прокуратура вважає, що Кузьменко може переховуватися від слідства чи знищити або спотворити важливі докази, тому клопотала про продовження запобіжного заходу у вигляді арешту.

    Прокурор також наголошував на тому, що Кузьменко та ще один підозрюваний у справі доброволець Андрій Антоненко добре знайомі.

    Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого. 

    Як повідомлялось, слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета попросять Офіс генерального прокурора України продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження ще на чотири місяці – до червня 2020 року.

    До слова, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

    Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

    Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Як відомо, суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

    Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня 2019 року суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

    прокуратура суд СІЗО вбивство арешт прокурор адвокат документи Павло Шеремет розслідування Юлія Кузьменко Андрій Антоненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ