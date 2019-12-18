Справа Шеремета: поліція опублікувала розмови Антоненка про міну і відео її вилучення
Слідчі провели обшук та виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50
Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета музикант і військовий Андрій Антоненко перед обшуком у квартирі попросив брата дружини винести з помешкання міну.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
«Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко 12 грудня о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що 13 грудня слідчі провели обшук в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, та виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.
«Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Вказаний предмет був захований у купюроприймач терміналу», — заявляють у поліції.
Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) без права внесення застави до 8 лютого 2020 року.
У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.
За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.
Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.
Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.
Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.
Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.