Справа Шеремета: поліція опублікувала розмови Антоненка про міну і відео її вилучення



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Слідчі провели обшук та виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50

Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета музикант і військовий Андрій Антоненко перед обшуком у квартирі попросив брата дружини винести з помешкання міну.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко 12 грудня о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що 13 грудня слідчі провели обшук в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, та виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.

«Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Вказаний предмет був захований у купюроприймач терміналу», — заявляють у поліції.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) без права внесення застави до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.