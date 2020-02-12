«Справа Шеремета»: Жодного запрошення на слідчі дії з 13-го грудня Антоненко не отримував, - адвокат



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18 лютого Антоненко заявив, що не бажає співпрацювати зі слідством Фото 24 Канал

Спершу Антоненко був переконаний у порядності поліції, надав правдиві свідчення, - Круговий

Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, впродовж от вже двох місяців не отримував ні одного офіційного запрошення на участь у слідчих діях. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

«Жодного запрошення з 13-го грудня ми не отримували. Єдина спроба трапилась на самому початку року. Дружина Андрія Світлана почала скаржитися, що їй не дозволяють бачитися із чоловіком. Тоді нам зателефонував слідчий, попросив про додатковий допит в обмін на побачення. Цей допит так і не відбувся», - зазначив він.

За словами Кругового, ще на початковому етапі досудового слідства всі адвокати радили Андрію не давати жодних свідчень.

«Антоненко все ж був переконаний у порядності поліції, надав правдиві свідчення. Однак після того, як поліція почала публікувати викривлену інформацію, 18 лютого він розізлився і заявив, що не бажає співпрацювати. Хочуть проводити слідчі дії – хай проводять», - зазначив захисник.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» «Слідство збирається довести вину за будь-яку ціну». Адвокат «Ріфмастера» про новини у справі Шеремета