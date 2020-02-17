Справа Шеремета: Антоненка не доставили до суду



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Андрій Антоненко подав апеляцію на рішення суду

Засідання суду перенесли на четвер

Печерський районний суд Києва переніс на 20 лютого засідання з розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Андрію Антоненку, підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

Засідання перенесено через те, що Антоненка не доставили до суду.

«Знову його (Антоненка - ред.) не доставили. Перенесли розгляд на 20 лютого на 14:00», - сказав Круговий.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» повідомив адвокат Дмитро Круговий, Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, впродовж от вже двох місяців не отримував ні одного офіційного запрошення на участь у слідчих діях.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

Джерело: Укрінформ