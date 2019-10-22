Господарський суд «замінували» вдруге за останній тиждень



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У будівлі суду працюють вибухотехніки

Правоохоронці евакуювали з будівлі суду працівників та відвідувачів

Господарський суд Києва тимчасово припинив свою роботу у зв’язку з надходженням анонімного повідомлення про замінування будівлі.

Про це інформує пресслужба суду на своїй сторінці у Facebook.

«У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування будівлі Господарський суд міста Києва вимушений тимчасово припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухонебезпечних речовин і предметів», - йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Проведено заходи щодо евакуації працівників та відвідувачів суду.

Нагадаємо, 17 жовтня вранці також надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщень Господарського суду міста Києва.

Згідно з розкладом засідань суду, того дня мав відбутися розгляд «справи Приватбанку» щодо можливого повернення акцій фінустанови його ексакціонерам Ігорю Коломойському та Triantal Investments Ltd.