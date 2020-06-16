Справа Стерненка: прокуратура клопотатиме про арешт не у військовій частині



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Сергій Стерненко заявив, що очільник Шевченківського суду назначив перегляд судового рішення у його справі Фото: Главком

Стерненко: потім буде апеляція, де ми вимагатимемо скасування запобіжного заходу

Прокуратура у суді буде клопотати про зміну адреси для домашнього арешту активіста Сергія Стерненка, якого напередодні суд відправив під домашній арешт за місцем прописки – у військовій частині в Одесі. Про це він снаписав у Telegram-каналі.

«Телефонував слідчий. Прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання. Що заважало це зробити одразу — невідомо. Вчора прокурор просто втік, сказавши що він задоволений. Це означає запобіжний захід не зміниться зараз. Вони тільки виправлять адресу і все. І я буду позбавлений свободи», - вказав Стерненко.

За його словами, потім буде апеляція. «Де ми вже вимагатимемо скасування запобіжного заходу», - зауважив він.

Нагадаємо, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати», - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».