Справа Стерненка: прокуратура клопотатиме про арешт не у військовій частині
Стерненко: потім буде апеляція, де ми вимагатимемо скасування запобіжного заходу
Прокуратура у суді буде клопотати про зміну адреси для домашнього арешту активіста Сергія Стерненка, якого напередодні суд відправив під домашній арешт за місцем прописки – у військовій частині в Одесі. Про це він снаписав у Telegram-каналі.
«Телефонував слідчий. Прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання. Що заважало це зробити одразу — невідомо. Вчора прокурор просто втік, сказавши що він задоволений. Це означає запобіжний захід не зміниться зараз. Вони тільки виправлять адресу і все. І я буду позбавлений свободи», - вказав Стерненко.
За його словами, потім буде апеляція. «Де ми вже вимагатимемо скасування запобіжного заходу», - зауважив він.
Нагадаємо, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».
«Цю ухвалу неможливо виконати», - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».