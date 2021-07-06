Справа «вагнерівців»: ТСК призначила секретаря

ТСК очолила депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла

Тимчасова слідча комісія Верховної ради, яка розслідує справу «вагнерівців» призначила секретаря. ТСК очолила депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла, повідомляє «Суспільне».

«Наразі ми почали роботу. Уже наступного тижня ми продовжуємо і вже наступного тижня, я сподіваюсь, ми матимемо конкретну інформацію від Офісу генерального прокурора, головного управління та Служби безпеки. Була дискусія щодо того, в якому форматі проводити. Все-таки члени прийшли до закритого формату проведення засідань», – розповіла Безугла.

Вона зазначила, що для початку комісія має встановити, чи була спеціальна операція, чи є документи на підтвердження та що у них. За її словами, ТСК також подала запити, щоб з'ясувати яка була мета операції, якщо вона мала місце та чи були досягнуті цілі.

Окрім того, під час засідання комісія затвердила план роботи, питання доступу членів ТСК до державної таємниці. Наступне засідання відбудеться 16 липня, у якому візьмуть участь народний депутат Петро Порошенко, представники Служби безпеки та розвідки.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада створила нову Тимчасову слідчу комісію. Вона займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету й територіальної цілісності. За проєкт постанови № 5243 проголосували 252 нардепи.

Тим часом, президент Володимир Зеленський знав про перебування у Мінську бійців наближеної до клану Путіна ПВК Вагнера, щодо яких проводилася секретна операція українських спецслужб з виманювання їх з Росії через Білорусь для притягнення до відповідальності в Україні, й передав білоруському диктатору Олександру Лукашенку особисті дані цих найманців.