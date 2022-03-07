Гроші для армії. Арселор Міталл перерахував до бюджету понад 2 млрд грн, які хотіла стягнути прокуратура

Гроші направлять на потреби українських військових

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що компанія «Арселор Міталл Кривий Ріг» сплатила до бюджету 2,2 млрд грн, які були предметом розслідування в кримінальному провадженні. Про це вона написала у Facebook.

«2 млрд 245 млн 721 тис грн – стільки заплатив «Арселор Міталл Кривий Ріг» до бюджету України для того, щоб в результаті ці кошти були спрямовані на потреби військових. Донедавна прокурори виходили з того, що саме така сума була предметом розслідування в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. Такого кримінального провадження більше немає», – наголосила генпрокурорка.

Венедіктова додала, що саме час, коли в Україні слід навчитися у всьому знаходити спільну мову.

Нагадаємо, що триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.

З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

«Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, «зелених коридорів», беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок», – інформує Генштаб.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних сил України.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, здається у полон.

Як повідомлялося, зранку 7 березня російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.