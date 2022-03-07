Авіабомбардування Харкова: зруйновані багатоповерхівки, є загиблі

Через бомби масштабні пожежі охопили 21 будівлю у центральній частині міста

Внаслідок авіабомбардування в ніч з 6 на 7 березня на Харківщині щонайменше загинуло вісім осіб, зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області

Масове авіабомбардування почалося о 19:15, повідомили в обласній Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Близько 300 рятувальників виїжджали понад 60 разів для гасіння пожеж та розбирання завалів.

Через бомби масштабні пожежі охопили 21 будівлю у центральній частині міста: були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вулицях Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Вогонь також охопив музикальне училище на Гімназійній набережній, житлові будинки на провулку Карбишева, багатоповерхові житлові будинки, студентські гуртожитки та медзаклад на Московському проспекті. На Майдані Героїв Небесної сотні горіли чотири житлові будівлі.

Під час гасіння пожеж та розбирання завалів рятувальники евакуювали понад 200 людей. З-під завалів дістали тіла восьми людей.

Нагадаємо, на Харківщині українські захисники знищили бензовози російських окупантів. Також у небі над Харковом сили оборони збили російський літак.