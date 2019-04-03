Справу про держзраду Януковича знову передали до апеляційного суду



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Віктор Янукович

Справу Януковича вже один раз направляли до Київського апеляційного суду, проте вона була повернута назад

Оболонський райсуд Києва вдруге направив справу щодо держзради екс-президента Віктора Януковича до Київського апеляційного суду.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила прес-секретар Оболонського райсуду Києва Інна Свинаренко.

«Так, підтверджуємо цю інформацію», - сказала Свинаренко.

Вона нагадала, що цю справу вже один раз направляли до Київського апеляційного суду, проте вона була повернута назад у зв'язку із тим, що представники обвинуваченого подавали заяви про виправлення одруків, допущених, на їхню думку, у вироку суду, і подавали заяви про роз'яснення рішення суду.

«У зв'язку із необхідністю розглянути це судом першої інстанції була справа повернута. Уже ми розглянули і заяви про виправлення описок, подані адвокатами, і заяви про роз'яснення рішення суду. Ми відмовили захисникам, дочекалися закінчення строку на апеляційне оскарження, зібрали апеляційні скарги, усі подані, і справа поїхала до Київського апеляційного суду на розгляд усіх поданих апеляційних скарг», - зазначила Свинаренко.

Нагадаємо, раніше захисник Януковича Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

Адвокат просив Оболонський районний суд м. Києва «виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації, а також виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича - з 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.».

Натомість суд відмовився «виправляти описки» у вироку Януковича.

Як відомо, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.