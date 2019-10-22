Суд зняв арешт із автомобіля Зайцевої



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В смертельній ДТП за участю Зайцевої загинули шестеро людей

За словами адвоката, повторний арешт на автомобіль можуть накласти слідчі ДБР

22 жовтня Київський районний суд Харкова задовольнив прохання Василя Зайцева – вітчима Олени Зайцевої, про зняття арешту з автомобіля, на якому дівчина здійснила смертельну ДТП.

Про це повідомляє Kharkiv Today.

Сам Василь Зайцев на засіданні суду був відсутній.

Адвокат потерпілих у ДТП Дмитро Марцонь виступав проти задоволення клопотання.

«У нас було три підстави для цього. По-перше, ми вказували, що ця процедура передбачена на досудовому слідстві або в судовому розгляді. Зайцев мав повне право заявляти... На наш погляд, вони спеціально проігнорували вимоги закону, щоб не піднімати резонанс. По-друге, відкрито нове кримінальне провадження в Державному бюро розслідувань якраз щодо слідства. І цей автомобіль може бути там додатковим доказом. І третє. Це, по факту, металобрухт», - повідомив Марцонь.

За словами адвоката, повторний арешт на автомобіль можуть накласти слідчі ДБР. Також він зазначив, що теоретично кошти від продажу битого автомобіля можуть піти на виплату компенсації постраждалим, однак поки ніхто з них не отримав навіть частини грошей.

Як відомо, суд зобов'язав Олену Зайцеву і Геннадія Дронова виплатити компенсації в розмірі близько 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинули шестеро людей, а ще п’ятеро чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.

Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.