Суд заарештував екснардепа Микитася та призначив заставу у 80 млн грн



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Микитась перебуватиме під вартою до 14 листопада 2019 року

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у закритому режимі завершила розгляд скарги САП на запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася.

Відповідно до рішення, екснардепа взято під варту, а сума застави визначена у розмірі 80 млн грн.

Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Відзначимо, що відповідно до рішення суду, Микитась перебуватиме під вартою до 14 листопада 2019 року, а розмір застави становить 80 млн грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави розміром у 5,5 млн гривень. 8 жовтня за Микитася внесли заставу.

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України.

Прокурори САП наполягали на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

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